Госдума одобрила в первом чтении повышение штрафов за дискредитацию армии Госдума приняла в первом чтении увеличение штрафов за дискредитацию ВС РФ

Москва17 ноя Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за дискредитацию Вооруженных сил России. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

Документ предполагает увеличение минимальной суммы штрафа для граждан с 30 тысяч до 35 тысяч рублей, при этом максимальный размер наказания останется прежним – 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 200 до 370 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Для организаций штрафы увеличиваются вдвое – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Индексация размеров штрафов является важным механизмом, который обеспечивает адекватность наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией в России. Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения объяснили свою инициативу авторы законопроекта

Законопроект об увеличении штрафов за дискредитацию ВС РФ, а также ряд других правонарушений, был внесен в Госдуму 1 октября. 9 ноября комитет Думы по уголовному и административному законодательству поддержал его.