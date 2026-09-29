Жительницу Анапы оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Анапчанка заплатит 45 тысяч рублей за дискредитацию армии России Жительницу Анапы оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Москва29 сен Вести.В Анапе 35-летнюю женщину оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Об этом проинформировало ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю на платформе MAX.

Как уточнили правоохранители, местная жительница выложила в открытый доступ в соцсетях материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Автора публикации вычислили сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по региону.

На женщину составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ей штраф 45 тысяч рублей.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Решением суда ей назначен штраф в размере 45 000 рублей говорится в публикации

Правоохранители напоминают об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.