Москва4 сенВести.Жительница Горно-Алтайска привлечена в административной ответственности по статьям о нарушении правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.
Установлено, что в июле этого года в Республике Алтай на удалении 6 км от контрольной точки аэродрома Горно-Алтайск вопреки требованиям федеральных авиационных правил местная жительница запустила квадрокоптер, не поставленный на государственный учет, в отсутствие разрешения органа обслуживания воздушного движениянаписали в пресс-службе
Совокупная сумма штрафов может составить до 52 500 рублей.