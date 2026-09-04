Жительница Горно-Алтайска оштрафована за запуск дрона в 6 км от аэропорта

Жительница Горно-Алтайска заплатит штраф за запуск беспилотника Жительница Горно-Алтайска оштрафована за запуск дрона в 6 км от аэропорта

Москва4 сен Вести.Жительница Горно-Алтайска привлечена в административной ответственности по статьям о нарушении правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Установлено, что в июле этого года в Республике Алтай на удалении 6 км от контрольной точки аэродрома Горно-Алтайск вопреки требованиям федеральных авиационных правил местная жительница запустила квадрокоптер, не поставленный на государственный учет, в отсутствие разрешения органа обслуживания воздушного движения написали в пресс-службе

Совокупная сумма штрафов может составить до 52 500 рублей.