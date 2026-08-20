Москва20 авгВести.Кировский районный суд Омска вынес решение по делу об оскорблении участников СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.
Было установлено, что 27 июля текущего года 35-летняя жительница Омска по фамилии Сивоконь во время прямой трансляции, которую она вела из своей квартиры для неопределенного круга зрителей, в нецензурной форме унизила достоинство участвующих в СВО военнослужащих.
В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения призналаговорится в публикации судебной пресс-службы в MAX
Поступок женщины квалифицировали, как административное правонарушение - унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично.
В итоге гражданку Сивоконь арестовали на пять суток. Впоследствии, в тот же день, но уже по другому административному делу о мелком хулиганстве в сети, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.