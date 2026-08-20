Оскорбившую участников СВО блогершу Сивоконь из Омска арестовали Блогершу Сивоконь из Омска арестовали за оскорбление участников СВО

Москва20 авг Вести.Кировский районный суд Омска вынес решение по делу об оскорблении участников СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Было установлено, что 27 июля текущего года 35-летняя жительница Омска по фамилии Сивоконь во время прямой трансляции, которую она вела из своей квартиры для неопределенного круга зрителей, в нецензурной форме унизила достоинство участвующих в СВО военнослужащих.

В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признала говорится в публикации судебной пресс-службы в MAX

Поступок женщины квалифицировали, как административное правонарушение - унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично.

В итоге гражданку Сивоконь арестовали на пять суток. Впоследствии, в тот же день, но уже по другому административному делу о мелком хулиганстве в сети, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.