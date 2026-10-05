Москва5 окт Вести.Полицейские задержали девушку, нецензурно выругавшуюся в отношении Ржевского мемориала Советскому Солдату. Об этом сообщило УМВД России по Тверской области.

Отмечается, что правонарушительница задержана и передана в следственные органы.

Я — бывшая студентка Тверской государственной сельскохозяйственной академии нецензурно выразилась в сторону Ржевского мемориала — памятника, посвященного Ржевскому солдату. Приношу свои искренние извинения жителям Твери и Тверской области. Я поступила очень неправильно сказала задержанная на видео, опубликованном в канале УМВД России по Тверской области в мессенджере МАХ

Видеоролик был выявлен правоохранителями в ходе мониторинга сети, после чего возбудили уголовное дело.

Ржевский мемориал Советскому Солдату установлен в память защитников, павших в боях подо Ржевом в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ) в 1942-1943 гг.