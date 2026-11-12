Жительницу Сочи приговорили к полутора годам работ за осквернение памятника

В Сочи женщина справила нужду на мемориал и получила полтора года работ Жительницу Сочи приговорили к полутора годам работ за осквернение памятника

Москва12 ноя Вести.В Сочи местную жительницу приговорили к полутора годам принудительных работ за осквернение памятника танкистам. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Летом, 24 августа, около 22.00 женщина вместе со своим знакомым находилась около мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны. Оба были пьяны, и в какой-то момент подсудимая подошла к фрагменту танка Т-34-76 и справила нужду.

Судом виновной назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% заработной платы в доход государства говорится в сообщении

Наказание женщина будет отбывать в исправительном центре.