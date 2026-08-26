В Сочи девушка справила нужду на монументе погибшим танкистам, возбуждено дело

В Сочи девушка справила нужду на мемориале, возбуждено дело В Сочи девушка справила нужду на монументе погибшим танкистам, возбуждено дело

Москва26 авг Вести.В Сочи девушка справила нужду на монументе, посвященном павшим в годы Великой Отечественной войны танкистам, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.

Накануне вечером УВД по городу Сочи заявило, что в ходе мониторинга сети выявило публикацию о том, что на улице 50 лет СССР девушка справила нужду прямо на монументе. Была организована проверка.

По данному факту … незамедлительно возбуждено уголовное дело по … п. "б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период ВОВ. — Ред.) … Проводятся необходимые следственные действия, направленные на местонахождение лица, совершившего противоправные действия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.