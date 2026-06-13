Москва13 июнВести.Хулиганы разрисовали краской памятник участникам спецоперации в Орехове-Зуеве. Об этом управление МВД России по Подмосковью сообщило в MAX.
Полицейские ищут злоумышленников.
В Дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому г. о. от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Вокзальной изрисовали краской памятник участникам Специальной военной операцииговорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего выясняются. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.