Хулиганы разрисовали краской памятник участникам СВО в Подмосковье В Орехове-Зуеве неизвестные разрисовали краской памятник участникам СВО

Москва13 июн Вести.Хулиганы разрисовали краской памятник участникам спецоперации в Орехове-Зуеве. Об этом управление МВД России по Подмосковью сообщило в MAX.

Полицейские ищут злоумышленников.

В Дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому г. о. от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Вокзальной изрисовали краской памятник участникам Специальной военной операции говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего выясняются. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.