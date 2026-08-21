Москва21 авг Вести.Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в осквернении мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, сообщили в Следственном комитете.

Уточняются, что 31-летний и 36-летний граждане проходят по делу об осквернении воинских захоронений и мемориального сооружения, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Подозреваемые … кинули в водоем, окружающий монумент "Стоять насмерть!", денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей, призывая посетителей мемориала достать ее говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

При этом, один из будущих фигурантов расследования исполнил роль "случайного прохожего" и прыгнул в воду, чтобы достать деньги. Свои действия она снимали на видео, после чего опубликовали запись в социальных сетях.

Мужчины уехали за пределы Волгоградской области, но были найдены и задержаны в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками СК, ФСБ и МВД.

Сейчас фигурантов доставили в Волгоград, где с ними проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство о помещении граждан под стражу.