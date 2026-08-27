Сочинка, справившая нужду на мемориальном сооружении, и ее знакомый задержаны

Задержана жительница Сочи, справившая нужду на мемориальном сооружении Сочинка, справившая нужду на мемориальном сооружении, и ее знакомый задержаны

Москва27 авг Вести.Задержана жительница Сочи, справившая нужду на мемориальном сооружении, также по делу об осквернении памятника задержан ее знакомый. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.

Задержана 46-летняя местная жительница, подозреваемая … [по] п.п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период ВОВ, совершенное группой лиц. — Ред.) … Органами следствия получены сведения о том, что 48-летний знакомый фигурантки также совершил противоправные действия. Он также задержан говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе допроса правонарушители признали вину, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Вечером 25 августа стало известно о том, что на улице 50 лет СССР девушка справила нужду на монументе, посвященном павшим в годы Великой Отечественной войны танкистам.