Москва27 авгВести.Задержана жительница Сочи, справившая нужду на мемориальном сооружении, также по делу об осквернении памятника задержан ее знакомый. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.
Задержана 46-летняя местная жительница, подозреваемая … [по] п.п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период ВОВ, совершенное группой лиц. — Ред.) … Органами следствия получены сведения о том, что 48-летний знакомый фигурантки также совершил противоправные действия. Он также задержанговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ходе допроса правонарушители признали вину, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Вечером 25 августа стало известно о том, что на улице 50 лет СССР девушка справила нужду на монументе, посвященном павшим в годы Великой Отечественной войны танкистам.