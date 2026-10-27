Жительницу Камчатки осудили за погром у могил мужа и свекрови

Женщина осуждена за погром у могил мужа и свекрови на Камчатке Жительницу Камчатки осудили за погром у могил мужа и свекрови

Москва27 окт Вести.В Петропавловске-Камчатском вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 63-летней местной жительницы, которая признана виновной в трех эпизодах уничтожения, повреждения и осквернения мест захоронения и надмогильных сооружений, сообщает прокуратура Камчатского края в Telegram-канале.

Как установил суд, в августе прошлого года фигурантка пришла на городское кладбище к месту захоронения своего супруга и обнаружила, что установленного ею памятника нет. При этом на могиле располагался монумент на две фигуры – свекрови и мужа.

Разозлившись от увиденного и выражая негативные чувства к усопшей родственнице, она нанесла по стеле и гранитной вазе не менее шести ударов ногами говорится в сообщении

Затем в сентябре женщина пришла к могиле, нашла поблизости камень и повредила им поминальную лавочку.

Кроме того, она распылила из принесенного с собой баллончика аэрозольную краску зеленого цвета на поверхность надмогильного сооружения.

Свою вину фигурантка признала, но в содеянном не раскаялась. Она пояснила, что благоустройство могилы было произведено сестрой мужа без ее согласия, что и вызвало у нее ярость и злость.

В ходе судебного процесса женщина уклонялась от явки в суд, в связи чем ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По итогам судебного разбирательства ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, однако от него женщина освобождена зачетом отбытия под арестом, пояснили в прокуратуре.

Гражданский иск о возмещении морального вреда и материального ущерба, заявленный потерпевшей стороной по данному делу, был удовлетворен на сумму около 418 тысяч рублей.

При этом отмечается, что наложенный на денежные средства арест сохранен до исполнения судебного акта о компенсации нанесенного урона.