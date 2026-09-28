На Камчатке будут судить местную жительницу за оскорбление инспекторов ГАИ

Жительница Камчатки предстанет перед судом за оскорбление сотрудников полиции На Камчатке будут судить местную жительницу за оскорбление инспекторов ГАИ

Москва28 сен Вести.Прокурор Мильковского района Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, она обвиняется в публичном оскорблении представителей власти, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Следствие установило, что супруг обвиняемой в нетрезвом виде управляя автомобилем, съехал в кювет на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково. Прибывшие на место сотрудники ГАИ приступили к оформлению административного протокола материала в отношении него. Супруга попыталась воспрепятствовать этому, публично оскорбляя полицейских.

В ходе предварительного следствия она признала вину. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения говорится в сообщении

Супруг обвиняемой привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение: ему назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.