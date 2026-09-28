Москва28 сенВести.Прокурор Мильковского района Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, она обвиняется в публичном оскорблении представителей власти, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
Следствие установило, что супруг обвиняемой в нетрезвом виде управляя автомобилем, съехал в кювет на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково. Прибывшие на место сотрудники ГАИ приступили к оформлению административного протокола материала в отношении него. Супруга попыталась воспрепятствовать этому, публично оскорбляя полицейских.
В ходе предварительного следствия она признала вину. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотренияговорится в сообщении
Супруг обвиняемой привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение: ему назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.