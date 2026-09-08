Дорожный рабочий пострадал в ДТП в Елизово Камчатского края Нетрезвый водитель сбила дорожного рабочего в Елизово Камчатского края

Москва8 сен Вести.Водитель Nissan Wingroad 46 лет сбила дорожного рабочего в Елизово Камчатского края, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в 14.02 в понедельник, 7 сентября, в районе дома 22 по улице Завойко. Женщина за рулем автомобиля двигалась по участку проведения дорожных работ, выбрала безопасную скорость и совершила наезд на 38-летнего мужчину, выполнявшего дорожные работы.

В результате ДТП рабочий получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь написали в пресс-службе

Медосвидетельствование указало, что водитель была нетрезва: показатель составил 0,50 мг/л в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму (0,16 мг/л). За управление в состоянии опьянения ей грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.