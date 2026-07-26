Москва26 июлВести.В Иглинском районе зарегистрировано ДТП, в котором погиб пешеход, а водитель скрылся, сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в MAX.
По предварительным данным, авария произошла сегодня ранним утром в селе Улу-Теляк.
От полученных травм 38-летняя женщина погибла на месте. Водитель покинул место дорожной аварииговорится в публикации
В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль Hyundai Sonata с характерными повреждениями от наезда был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции в соседнем селе.
Правоохранители оперативно установили личность водителя: это 37-летняя местная жительница. Было проведено освидетельствование, которое показало у нее 0,649 мг/л в выдыхаемом воздухе.
С задержанной проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании фигурантке меры пресечения.