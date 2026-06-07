Москва7 июнВести.В Калининграде пользователь средства индивидуальной мобильности (СИМ) совершила наезд на мужчину, оба участника дорожного происшествия пострадали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
На ул. А. Невского в районе дома 1г женщина (1978 г.р.), двигаясь на СИМ, на тротуаре совершила наезд на пешехода (1998 г.р.).
В результате дорожно-транспортного оба участника дорожного происшествия получили телесные поврежденияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.