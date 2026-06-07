В Калининграде водитель СИМ совершила наезд на мужчину, оба пострадали

В Калининграде водитель СИМ совершила наезд на мужчину В Калининграде водитель СИМ совершила наезд на мужчину, оба пострадали

Москва7 июн Вести.В Калининграде пользователь средства индивидуальной мобильности (СИМ) совершила наезд на мужчину, оба участника дорожного происшествия пострадали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

На ул. А. Невского в районе дома 1г женщина (1978 г.р.), двигаясь на СИМ, на тротуаре совершила наезд на пешехода (1998 г.р.).

В результате дорожно-транспортного оба участника дорожного происшествия получили телесные повреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.