На Камчатке задержан мужчина, похитивший пенсионерку с места ДТП

Похищенная с места ДТП пенсионерка впала в кому на Камчатке На Камчатке задержан мужчина, похитивший пенсионерку с места ДТП

Москва21 авг Вести.На Камчатке 33-летний мужчина подозревается в похищении пенсионерки с места ДТП, сообщает региональное СУ СК в MAX.

Информация об этой аварии в городе Елизово ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что был причинен вред здоровью женщины, которую водитель похитил с места происшествия.

По версии следствия, днем 11 августа 33-летний водитель автомобиля Nissan Patrol при проезде регулируемого пешеходного перехода у 18 км автодороги Морпорт – Аэропорт наехал на 61-летнюю женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

После чего против воли последней поместил ее в автомобиль и незаконно увез с места дорожно-транспортного происшествия говорится в публикации

В результате противоправных действий фигуранта пострадавшей своевременно не была оказана медицинская помощь. Это повлекло наступление тяжких последствий: женщина впала в состояние комы, сообщили в Следкоме Камчатки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он задержан. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.