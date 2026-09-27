Москва27 сен Вести.Жительница Белогорска приговорена к штрафу в размере ее годовой зарплаты за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Ночью в июне женщина, которую ранее привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, выпила и села за руль своего автомобиля Honda Fit.

Принимая во внимание обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимой, а также позицию государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденной за 1 год, что составляет 164 369 рублей 80 копеек с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев написали в пресс-службе

Ее автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.