Жительницу Хабаровского края осудили за повторное управление авто в пьяном виде Хабаровчанка получила 200 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение

Москва24 сен Вести.Бикинский городской суд Хабаровского края назначил местной жительнице наказание в виде 200 часов обязательных работ за управление автомобилем в состоянии опьянения, совершенное повторно, сообщила объеденная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Гражданка Д., будучи подвергнутой административному наказанию по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, находясь в состоянии опьянения, управляла автомобилем и совершила поездку по ночному Бикину Хабаровского края, где ее противоправные действия были пресечены сотрудниками Госавтоинспекции. По результатам освидетельствования у гражданки Д. установлено состояние алкогольного опьянения, с которым она согласилась написали в пресс-службе

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

Приговор вступил в законную силу.