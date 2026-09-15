Москва15 сен Вести.Житель Елизово 64 лет приговорен Елизовским районным судом к 360 часам обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде. Также у мужчины конфисковали и обратили в доход государства автомобиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в июле текущего года фигурант, ранее уже наказанный за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль своего автомобиля Honda Crossroad. Он отправился в путь от садоводческого товарищества по федеральной автомобильной трассе и был остановлен сотрудниками полиции написали в пресс-службе

Помимо основного наказания, мужчину лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года.