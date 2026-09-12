Москва12 сенВести.Житель Елизово 48 лет получил по приговору суда два года колонии-поселения и лишился автомобиля, конфискованного в доход государства, за то, что повторно сел за руль нетрезвым, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Установлено, что в апреле прошлого года фигурант словно бросил вызов судьбе: уже наказанный за пьяную езду, он вновь сел за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser и разъезжал по дорогам Елизовского района – пока его маршрут не прервали сотрудники полициинаписали в пресс-службе
Помимо реального срока, ему на три года запретили управлять транспортными средствами.
Приговор в законную силу не вступил.