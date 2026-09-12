Житель Елизово получил два года колонии и лишился авто за повторную пьяную езду

Житель Камчатки получил реальный срок и лишился авто за повторную пьяную езду Житель Елизово получил два года колонии и лишился авто за повторную пьяную езду

Москва12 сен Вести.Житель Елизово 48 лет получил по приговору суда два года колонии-поселения и лишился автомобиля, конфискованного в доход государства, за то, что повторно сел за руль нетрезвым, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Установлено, что в апреле прошлого года фигурант словно бросил вызов судьбе: уже наказанный за пьяную езду, он вновь сел за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser и разъезжал по дорогам Елизовского района – пока его маршрут не прервали сотрудники полиции написали в пресс-службе

Помимо реального срока, ему на три года запретили управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.