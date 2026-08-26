Москва26 авг Вести.В Иркутской области вынесен приговор в отношении местной жительницы, повредившей воинский мемориал "Журавль" в Шелеховском районе. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243.4 УК РФ. С учетом всех обстоятельств по делу, а также личности подсудимой, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Преступление произошло в декабре 2025 года в поселке Чистые Ключи. Фигурантка пыталась оторвать фотографии погибших солдат, а после ударила полотно, из-за чего то сломалось.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.