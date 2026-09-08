Перед судом предстанет жительница Сочи, справившая нужду на мемориале Суд ждет жительницу Сочи, справившую нужду на мемориальном сооружении

Москва8 сен Вести.Перед судом предстанет 46-летняя жительница Сочи, справившая нужду на мемориальном сооружении. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.

Женщине предъявлено обвинение по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период ВОВ, совершенное группой лиц).

В ходе следствия фигурантка признала вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В конце августа на улице 50 лет СССР женщина, находившаяся со своим 48-летним знакомым в состоянии алкогольного опьянения, справила нужду на монументе, посвященном павшим в годы Великой Отечественной войны танкистам.

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по той же статье, в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением им контракта с Министерством обороны РФ и убытием в зону проведения спецоперации.