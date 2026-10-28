Суд в Москве оштрафовал женщину на 54 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Женщина, вышедшая с плакатом на Пушкинскую площадь, оштрафована на 54 тыс. руб. Суд в Москве оштрафовал женщину на 54 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Москва28 окт Вести.Тверской районный суд Москвы оштрафовал Анну Сайфутдинову, признав ее виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, и неповиновению распоряжениям сотрудников полиции, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Суд… назначил ей наказания в виде административных штрафов в размере 50 000 рублей и 4 000 рублей, соответственно говорится в публикации

Согласно материалам суда, Сайфутдинова вечером 27 октября пришла на Пушкинскую площадь в Москве с плакатом, на котором имелись надписи, направленные на дискредитацию ВС РФ. На требования прибывших по вызову сотрудников полиции женщина не реагировала.