Москва2 ноя Вести.Тверской районный суд Москвы назначил штраф в размере 40 тыс. рублей политологу и публицисту Екатерине Шульман (признана в РФ иноагентом, внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) за дискредитацию использования Вооруженных Сил России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Постановление было вынесено 2 ноября.

Шульман Е.М. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 000 рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

В марте стало известно, что политолога уже дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако она продолжила публиковать в интернете материалы без соответствующей маркировки. В связи с этим гособвинитель запросил для женщины почти 2 года колонии.

В октябре Минюст России создало реестр уехавших из страны лиц, совершивших правонарушения против интересов РФ и попадающих под временные ограничения. А позднее сообщалось, что стоимость российских квартир, особняков и земельных участков, связанных с фигурантами нового списка Минюста и их семьями, достигает 1,76 млрд рублей.