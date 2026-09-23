Суд оштрафовал Монеточку на 35 тыс. руб. за отсутствие маркировок иноагента

Певица Монеточка оштрафована на 35 тыс. руб. за нарушение правил иноагента Суд оштрафовал Монеточку на 35 тыс. руб. за отсутствие маркировок иноагента

Москва23 сен Вести.Певица Монеточка (признана в РФ иноагентом) получила штраф за нарушение правил иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение вынес Басманный суд города Москвы. Дело в отношении Елизаветы Гырдымовой рассматривалось по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Суд признал ее виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил наказание в виде административного штрафа написано в сообщении

Его сумма составила 35 000 рублей.

Ранее сообщалось об утверждении приговора Монеточке по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Это произошло после отклонения апелляции адвокатов певицы.

Она публиковала материалы в соцсетях без требуемой властями РФ маркировки.