Москва23 сенВести.Певица Монеточка (признана в РФ иноагентом) получила штраф за нарушение правил иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Решение вынес Басманный суд города Москвы. Дело в отношении Елизаветы Гырдымовой рассматривалось по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.
Суд признал ее виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил наказание в виде административного штрафанаписано в сообщении
Его сумма составила 35 000 рублей.
Ранее сообщалось об утверждении приговора Монеточке по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Это произошло после отклонения апелляции адвокатов певицы.
Она публиковала материалы в соцсетях без требуемой властями РФ маркировки.