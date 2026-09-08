Москва8 сенВести.Басманный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу адвокатов певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (признана в РФ иноагентом) и подтвердил законность заочного приговора о назначении ей года колонии общего режима за уклонение от обязанностей иностранного агента. Соответствующее решение огласил судья.
Оставить приговор без изменений, апелляционную жалобу … — без удовлетворенияцитирует судью агентство РИА Новости
Ранее Гырдымову уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжала публиковать материалы в социсетях без соответствующей маркировки.
В июле мировой суд заочно приговорил певицу к одному году колонии общего режима по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).
Отбывать наказание исполнительница начнет с момента задержания или экстрадиции в Россию.