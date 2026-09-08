Суд утвердил приговор Монеточке по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Монеточке утвержден приговор по делу об уклонении от обязанностей иноагента Суд утвердил приговор Монеточке по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва8 сен Вести.Басманный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу адвокатов певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (признана в РФ иноагентом) и подтвердил законность заочного приговора о назначении ей года колонии общего режима за уклонение от обязанностей иностранного агента. Соответствующее решение огласил судья.

Оставить приговор без изменений, апелляционную жалобу … — без удовлетворения цитирует судью агентство РИА Новости

Ранее Гырдымову уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжала публиковать материалы в социсетях без соответствующей маркировки.

В июле мировой суд заочно приговорил певицу к одному году колонии общего режима по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Отбывать наказание исполнительница начнет с момента задержания или экстрадиции в Россию.