У фигурантов нового реестра Минюста нашли недвижимость на 1,76 млрд рублей RT: фигуранты нового реестра Минюста имеют квартиры и особняки на 1,76 млрд руб

Москва28 окт Вести.Стоимость российских квартир, особняков и земельных участков, связанных с фигурантами нового списка Минюста и их семьями, достигает 1,76 млрд рублей, подсчитал RT по открытым данным и материалам собственных расследований.

На прошлой неделе Минюст выложил новый реестр со списком заочно осужденных лиц, в отношении которых действуют временные ограничительные меры. В реестр включены 12 человек.

Самая дорогая недвижимость связана с семьей политолога Екатерины Шульман (включена в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)… Всего — около 3 тыс. кв. м недвижимости ориентировочной стоимостью 1 млрд рублей говорится в сообщении

Отмечается, что семья Шульман имеет два офисных и деловых здания в Москве, а также коммерческие и жилые помещения в столице.

У бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом в РФ, входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осталась половина квартиры на Большой Дорогомиловской улице стоимостью порядка 23 млн рублей, а также, возможно, таунхаус в Серебряном Бору ценой около 20 миллионов рублей.

Как заявляет RT, оппозиционер Владимир Милов (признан в РФ иностранным агентом, входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имеет квартиру стоимостью около 23 миллионов рублей.

По данным RT, недвижимость на миллионы рублей в России связана с семьей Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом, входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан в РФ иностранным агентом).

Ранее RT сообщал, что покинувшие Россию иноагенты рискуют получить арест имущества.