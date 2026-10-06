СК завершил следствие по делу о хищении квартир в Москве на 150 млн руб.

Фигуранты дела о хищении квартир в Москве на 150 млн руб. предстанут перед судом СК завершил следствие по делу о хищении квартир в Москве на 150 млн руб.

Москва6 окт Вести.Следственный комитет завершил следствие по уголовному делу о хищении квартир участниками транснациональной преступной группы, фигуранты знакомятся с материалами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее данным, в банду, которая действовала с 2023 по 2025 годы, входили 22 человека, в том числе двое организаторов. Среди фигурантов – граждане России и Белоруссии.

Согласно материалам дела, злоумышленники подыскивали умерших или длительное время отсутствующих по месту жительства москвичей, не имеющих наследников, и путем совершения мнимых сделок купли-продажи, заключения фиктивных браков, вступления в наследство, по поддельным документам, в том числе гримируясь под владельцев квартир, оформляли права на их недвижимость сказала Петренко

В МВД уточнили, что участники преступного сообщества могут причастны к совершению не менее 17 преступлений. Причиненный ими материальный ущерб превышает 150 миллионов рублей.

В зависимости от степени и роли каждого им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, легализации денежных средств, а также подделка, изготовление и оборот поддельных документов. Всех заключили под стражу.

После ознакомления фигурантов с собранными следствием материалами, уголовное дело планируется направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.