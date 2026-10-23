Двенадцать человек попали в реестр лиц, в отношении которых введены ограничения

Реестр лиц, в отношении которых введены временные ограничения, заработал в РФ Двенадцать человек попали в реестр лиц, в отношении которых введены ограничения

Москва23 окт Вести.Министерство юстиции России создало реестр уехавших из страны лиц, совершивших правонарушения против интересов РФ и попадающих под временные ограничения. В список внесли уже 12 человек.

Так, в него вошли признанные в РФ иностранными агентами Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Майкл Наки, Владимир Милов, Леонид Гозман, Марк Фейгин, Борис Зимин, Анастасия Буракова, Екатерина Шульман, Анастасия Шевченко и Алексей Нестеренко. Кроме того, в списке значится Елена Котеночкина.

Ходорковский, Чичваркин, Гозман, Зимин, Милов, Шевченко, Шульман и Нестеренко также входят в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Закон "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания" вступил в силу в России в августе. В частности, он позволяет арестовывать имущество нарушителей, запрещать им регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а также возвращать без рассмотрения заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость.

Ограничения могут применяться к скрывающимся за рубежом лицам, совершившим определенные административные и уголовные правонарушения. Среди них – нарушение порядка деятельности иностранного агента, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности, а также пропаганда нацистской символики.