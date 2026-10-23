Москва23 окт Вести.Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Максима Курникова. Об этом следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Кроме того, в перечень Минюста попали активистка Елена Шувалова, проекты BEYOND PROPAGANDA и "Пространство Политика. Новосибирск", общество с ограниченной ответственностью "Мави Групп", а также ассоциация некоммерческих организаций "Международный союз немецкой культуры".

Ранее Минюст создал реестр покинувших страну лиц, совершивших правонарушения против интересов России и попадающих под временные ограничения. По данным ведомства, в список к настоящему моменту внесли 12 человек.