Смольянинов и Соболь внесены в реестр подпавших под временные ограничения

Минюст пополнил реестр лиц, к которым применяются временные ограничения Смольянинов и Соболь внесены в реестр подпавших под временные ограничения

Москва20 ноя Вести.Министерство юстиции России пополнило реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. Это следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.

Минюст включил в соответствующий список актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и политика Любовь Соболь (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов).

Кроме того, в реестр попали телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) и блогер Максим Кац (признан в РФ иноагентом).

Всего 20 ноября в реестр Минюста внесли 13 человек.