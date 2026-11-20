Москва20 нояВести.Министерство юстиции России пополнило реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. Это следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.
Минюст включил в соответствующий список актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и политика Любовь Соболь (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов).
Кроме того, в реестр попали телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) и блогер Максим Кац (признан в РФ иноагентом).
Всего 20 ноября в реестр Минюста внесли 13 человек.