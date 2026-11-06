Москва6 нояВести.Министерство юстиции Российской Федерации расширило перечень иностранных агентов. В соответствии с федеральным законом в реестр были включены пять физических лиц и три организации, сообщается на сайте ведомства.
В реестр попала поэтесса Галина Рымбу, режиссер Леда Гарина, журналист Мурат Темиров, публицист Борис Грозовский и активист Николай Родькин.
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Также иноагентами признаны незарегистрированные объединения "Мирная Россия" и "Рассвет", которые сами себя называли политическими партиями. Кроме того, в реестр включили медиаплатформу "Разоблачено".