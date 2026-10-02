Москва2 окт Вести.Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов дочь Бориса Немцова Жанну, а также информационные онлайн-ресурсы "Команда Навального" и "Реанимация", сообщили в пресс-службе ведомства.

В публикации указывается, что Жанну Немцову обвиняют в распространении ложной информации о решениях органов публичной власти и осуждении специальной военной операции. Она также является создателем организации, включенной в перечень нежелательных на территории России.

Кроме того, реестр иноагентов пополнил Рустам Хуажев за аналогичные действия.

Согласно данным Минюста, Немцова и Хуажев проживают за рубежом.

В июле этого года Немцова была заочно арестована по решению Замоскворецкого суда Москвы.