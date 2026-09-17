Москва17 сен Вести.Московский городской суд утвердил заочный арест дочери Бориса Немцова Жанны, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Апелляционная инстанция Московского городского суда 17 сентября 2026 года оставила без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании в заочном порядке в отношении Немцовой Жанны Борисовны меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Жанна Немцова фигурирует в уголовном деле об организации деятельности нежелательной организации. В 2024 году Минюст внес в перечень нежелательных неправительственных организаций "Фонд Бориса Немцова за свободу". Это российско-немецкий фонд, он был создан Жанной Немцовой и действовал в области образования, в том числе финансировал обучение и повышение квалификации.