Москва15 сен Вести.Суд в Москве отказал в смягчении меры пресечения сестрам Хачатурян, которые являются фигурантками дела об убийстве. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, всем трем сестрам по-прежнему категорически запрещено общаться с другими фигурантами расследования. Сторона защиты настаивает на том, что этот запрет оказывает сильное негативное воздействие на психику девушек.

Длительность запрета на общение с сестрами по своему влиянию на их психологическое состояние достигает уровня жестокого обращения с ними цитирует заявление защиты издание

Помимо этого, фигуранткам запрещено выступать в СМИ, что девушки считают ущемлением прав, так как их дело активно обсуждается в обществе.

Отец сестер Хачатурян Михаил был посмертно признан виновным в насилии над своими дочерьми. Девушки убили отца 27 июля 2018 года с помощью ножа и молотка. Несмотря на то, что весной Следственный комитет РФ был готов прекратить уголовное преследование обвиняемых, это до сих пор так и не было сделано – срок следствия продлили.