Подозреваемых по делу об убийстве россиян в Таиланде оставили под стражей

Суд в Паттайе отказал в залоге фигурантам дела об убийстве россиян Подозреваемых по делу об убийстве россиян в Таиланде оставили под стражей

Москва1 авг Вести.Суд тайского города Паттайя отказал в освобождении под залог подозреваемых по делу об убийстве двух граждан России и трех местных жителей. Об этом сообщает газета Thairath.

Россияне Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля. В пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых в их убийстве – недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов по кличкам Понг и Тхонг.

Суд отказал в освобождении под залог Понгу и Тхонгу, обвиняемым в убийстве и захоронении пяти человек. Их отправили в тюрьму в связи с тяжестью преступления, серьезностью правонарушения и опасением, что они могут скрыться говорится в материале

По данным издания, в отношении подозреваемых возбуждено два отдельных уголовных дела – об убийстве россиян, и об убийстве еще троих местных жителей.