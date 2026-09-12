"Битцевскому маньяку" отказано в переводе поближе к Москве Верховный суд отказал "битцевскому маньяку" в переводе поближе к Москве

Москва12 сен Вести.Верховный суд России отказался рассматривать жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина, прозванного "битцевским маньяком", на отказ в переводе в колонию поближе к Москве. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на материалы суда.

Отказано в передаче жалобы <…> для рассмотрения в судебном заседании говорится в документах

В июне 2025 года Замоскворецкий суд Москвы уже отказывал Пичушкину в его просьбе. В августе убийца обжаловал отказ, но Мосгорсуд отклонил апелляцию. Вслед за районным судом кассация отказала представителю Пичушкина, обжаловавшему эти решения в Верховном суде РФ.

С 2008 года маньяк отбывает срок в колонии особого режима для пожизненно осужденных "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он был задержан летом 2006 года, а 29 октября 2007 года Мосгорсуд признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство.