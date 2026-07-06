Битцевский маньяк станет обладателем жилья в новостройке, не выходя из колонии KP.RU: битцевский маньяк получит право на новую квартиру по реновации

Москва6 июл Вести.Александр Пичушкин, более известный как битцевский маньяк, оставаясь в колонии, получит квартиру в новом доме в Москве взамен старой "хрущевки". Об этом сообщает KP.RU.

Оказывается, дом, в котором когда-то жил Александр, попал в программу реновации, как и большинство соседних пятиэтажек. То есть совсем скоро мать Александра станет обладательницей "двушки" в новостройке отмечается в сообщении

Подчеркивается, что право на новую квартиру автоматически получит и сам Пичушкин.

Александр Пичушкин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек, раньше жил в квартире в пятиэтажном доме 1963 года постройки на Херсонской улице в столичном районе Зюзино.

Битцевский маньяк отбыл почти 20 лет своего наказания, через пять лет он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.