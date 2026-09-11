Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу "битцевского маньяка" Пичушкина Верховный суд отклонил жалобу маньяка Пичушкина на отказ в переводе

Москва11 сен Вести.Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу "битцевского маньяка" Александра Пичушкина на решение об отказе в переводе в колонию, расположенную ближе к Москве. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на картотеку судебных дел ВС РФ.

Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании говорится в сообщении

Ранее жалоба Пичушкина по делу о признании незаконным отказа в его переводе в другое исправительное учреждение была зарегистрирована.

В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы уже отказался удовлетворять иск Пичушкина с просьбой перевести его в колонию поближе к Москве. Апелляционная и кассационная инстанции признали решение законным.

Также осужденный просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания". В настоящее время он содержится в колонии "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.