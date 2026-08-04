Суд не отпустил из СИЗО экс-продюсера Газманова, несмотря на просьбу певца Суд оставил в СИЗО бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россу

Москва4 авг Вести.Суд не отпустил из СИЗО обвиняемого в особо крупном мошенничестве Филиппа Россу, несмотря на просьбу певца Олега Газманова об изменении его экс-продюсеру меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, передает ТАСС.

О том, что арест Россе продлен, агентству сообщил один из участников судебного заседания в Басманном суде Москвы, на котором решается этот вопрос.

Суд продлил Россе срок содержания под стражей на месяц и один день говорится в сообщении

Ранее Олег Газманов направил в суд ходатайство об изменении Россе меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей в связи с тем, что бывший продюсер выплатил артисту 12 млн рублей, а общая сумма ущерба составляет 17,5 млн.

В отношении Филиппа Россы были возбуждены два уголовных дела по статьям о нарушении авторских и смежных прав и о мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-продюсер Олега Газманова обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения певца, в том числе – права на песни, которые использовали в фильмах.