Москва15 июн Вести.Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова оставлена без изменений. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Апелляционной инстанцией Московского городского суда 15 июня 2026 года оставлено без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кувшинова Михаила Анатольевича говорится в сообщении

Ранее Кувшинова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Продюсер Линды должен оставаться под арестом до 20 июня 2026 года.