Москва4 июн Вести.Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Филиппа Росса — бывшего продюсера Олега Газманова — в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Росс останется под стражей еще на два месяца, до 5 августа, сообщает ТАСС.

В ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста представитель следствия заявила, что вина Росса подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, а также протоколом очной ставки с Газмановым говорится в сообщении

Филипп Росс обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). По версии следствия, продюсер совершил мошенничество при использовании прав на музыкальные произведения — предположительно, незаконно распорядился доходами или заключил сомнительные сделки, причинив тем самым крупный ущерб, который составил свыше 8 млн рублей.

Продюсер был арестован в начале марта и с тех пор находится в СИЗО. Сам он вину не признаёт. Защита обвиняемого настаивает на его невиновности и ссылается на соглашение о расторжении договора между Россом и Газмановым от 31 января 2024 года. В этом документе стороны зафиксировали отсутствие каких‑либо взаимных претензий, в том числе финансовых. По мнению адвокатов, этот факт опровергает обвинения в мошенничестве.