Москва5 авгВести.Экс-продюсер певца Олега Газманова Филипп Россу полностью признал свою вину в мошеннических действиях и нарушении авторских прав на творческое наследие исполнителя.
Согласно информации представителя правоохранительных структур, фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном и уже выплатил большую часть суммы, необходимой для возмещения причиненного ущерба, сообщает ТАСС.
В отношении Филиппа Россы были возбуждены два уголовных дела по статьям о нарушении авторских и смежных прав и о мошенничестве в особо крупном размере.
Экс-продюсер Газманова обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения певца, в том числе – права на песни, которые использовались в фильмах.