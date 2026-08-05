Бывший продюсер Газманова признался в махинациях с произведениями артиста Экс-продюсер Газманова Россу признался в махинациях с произведениями певца

Москва5 авг Вести.Экс-продюсер певца Олега Газманова Филипп Россу полностью признал свою вину в мошеннических действиях и нарушении авторских прав на творческое наследие исполнителя.

Согласно информации представителя правоохранительных структур, фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном и уже выплатил большую часть суммы, необходимой для возмещения причиненного ущерба, сообщает ТАСС.

В отношении Филиппа Россы были возбуждены два уголовных дела по статьям о нарушении авторских и смежных прав и о мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-продюсер Газманова обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения певца, в том числе – права на песни, которые использовались в фильмах.