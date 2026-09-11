Москва11 сенВести.Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не будет отправлен на специальную военную операцию. Пресненский суд города Москвы отказал ему в такой возможности, сообщает ТАСС.
По информации источника, его иск к Министерству обороны о повторном рассмотрении его заявления о заключении контракта был отклонен.
Суд рассмотрел административный иск Захарченко Д. В. к Минобороны РФ. Отказано в удовлетворениинаписано в сообщении
Захарченко был осужден на 16 лет лишения свободы за получение взяток в размере 1,4 млрд рублей. Также он был оштрафован на 500 миллионов рублей.