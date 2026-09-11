Суд отказал осужденному экс-полковнику МВД Захарченко в отправке на спецоперацию

Осужденному экс-полковнику МВД Захарченко отказали в отправке на СВО Суд отказал осужденному экс-полковнику МВД Захарченко в отправке на спецоперацию

Москва11 сен Вести.Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не будет отправлен на специальную военную операцию. Пресненский суд города Москвы отказал ему в такой возможности, сообщает ТАСС.

По информации источника, его иск к Министерству обороны о повторном рассмотрении его заявления о заключении контракта был отклонен.

Суд рассмотрел административный иск Захарченко Д. В. к Минобороны РФ. Отказано в удовлетворении написано в сообщении

Захарченко был осужден на 16 лет лишения свободы за получение взяток в размере 1,4 млрд рублей. Также он был оштрафован на 500 миллионов рублей.