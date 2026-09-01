Москва1 сен Вести.Бывшие губернаторы, министры и генералы, осужденные за коррупцию, по-разному осваиваются в колониях: кто-то ждет скорого освобождения, кто-то объявляет голодовку ради работы, а кто-то добивается отправки на СВО. Чем занимаются знаменитые взяточники за решеткой, выяснил сайт KP.RU.

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет строгого режима за взяточничество, отсидел лишь пять. В мае 2026 года Скопинский райсуд заменил ему остаток срока на принудительные работы - 4 года, 1 месяц и 23 дня. Бывший губернатор, прославившийся строительством "мини-Венеции" в Йошкар-Оле, теперь находится в колонии-поселении в Рязанской области. Как рассказал правозащитник Иван Мельников, там нет заборов с колючкой и арестантских роб, заключенные живут в обычных общежитиях, а самые примерные могут даже снять квартиру, одеваются в гражданское, свидания и передачи - без лимитов. Правда, паспорт изымают, выдавая удостоверение, а за серьезные нарушения могут отправить в ШИЗО.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер отбывает срок в тверской ИК-6 и готовится к выходу - его тюремная эпопея заканчивается уже 18 сентября 2026 года. Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 160 миллионов рублей. Ущерб республике от его действий оценили в 4,5 миллиарда рублей, на эту же сумму арестовали имущество фигурантов. Работу он себе уже нашел - финансовым директором в ООО "Торгмясо".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, осужденный за организацию убийства и другие преступления на пожизненное лишение свободы, отбывает срок в исправительной колонии особого режима № 6 "Черный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области. В январе 2026 года Оренбургский суд назначил ему еще 10 лет и штраф 120 миллионов рублей за попытку дать взятку сотруднику колонии. По словам правозацитника Ивана Мельникова, в таких тюрьмах заключенные, наоборот, рвутся работать.

Пожизненники идут на работу как на праздник. Это хоть какое-то разнообразие, а не сидение в камере. Арашуков даже объявлял голодовку, требуя дать ему возможность выйти на работу рассказал он

"Самый богатый полковник" Дмитрий Захарченко из МВД, осужденный на 16 лет строгого режима за взятки, злоупотребление полномочиями и препятствование следствию, отбывает наказание в колонии № 49 поселка Миша-Яг под Печорой. Как рассказал его адвокат Олег Середа, с августа 2025 года он находится на строгих условиях содержания, ограничен в свиданиях, передачах и связи. За неделю ему выписали сразу несколько взысканий - за неправильно повешенное полотенце, за то, что не представился сотруднику колонии, и за не вовремя убранную руку за спину.

Захарченко уже не раз подавал заявления во ФСИН с просьбой подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Как рассказал Середа, сначала полгода не могли отыскать его дело, потом несколько месяцев оцифровывали, затем заявили, что вакансий для него нет, хотя он соглашался на любую - хоть штурмовиком. В итоге военная медкомиссия признала его непригодным.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, получивший 13 лет за растрату, пока так и не доехал до колонии - второе дело о взятках на 1,2 - 1,3 млрд рублей все еще идет, поэтому он ждет в "Лефортово". Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил 12 лет строгого режима и штраф около 80 млн рублей за организацию преступного сообщества и хищение 4 млрд, а в 2025-м его этапировали в Москву в связи с новым делом о мошенничестве. Бывший глава Сахалина Александр Хорошавин сидит в хабаровской ИК-13: по совокупности приговоров - 15 лет строгого режима и штраф 500 млн рублей. Во ФСИН опровергли сообщения о том, что он работает бетонщиком, - экс-губернатор не трудится, так как является пенсионером.