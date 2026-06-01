Экс-глава Коми, отбывающий срок за коррупцию, выйдет в сентябре

Москва1 июн Вести.Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер выйдет на свободу 18 сентября — он отсидел срок за коррупцию. О дате выхода на свободу сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В 2019 году суд приговорил Гайзера к 11 годам в колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Его бывшего заместителя Чернова осудили на 9 лет и тоже обязали выплатить штраф.

Вячеслава Гайзера и других участников дела признали виновными во взятках, мошенничестве и отмывании денег. Ущерб для республики оценили в 4,5 миллиарда рублей — столько же арестовали имущества у фигурантов дела.

Главный актив, который оказался в руках преступников, — птицефабрика "Зеленецкая". Её оценили в 2,4 миллиарда рублей и в 2020 году вернули региону. При этом по обвинению в создании преступного сообщества всех обвиняемых оправдали.