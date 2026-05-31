Москва31 мая Вести.Киргизский лидер Садыр Жапаров помиловал Фарида Ниязова, бывшего руководителя аппарата экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента.

Садыр Нургожоевич помиловал Фарида Ниязова сказал собеседник агентства

Ниязов руководил аппаратом главы государства при двух президентах - Алмазбеке Атамбаеве (2011-2017) и Сооронбае Жээнбекове (2017-2020). Его осудили на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы по делу о кой-ташских беспорядках 7-8 августа 2019 года.

Алмазбек Атамбаев покинул пост в соответствии с Конституцией Киргизии. Сооронбай Жээнбеков принял решение об отставке под давлением оппозиции. Официальный статус экс-президента республики сохранен лишь за Жээнбековым.

В июне 2025 года Атамбаева признали виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорили к 11,5 года тюрьмы с лишением наград и конфискации всего имущества.