Экс-сенатор Арашуков, отбывающий пожизненное, объявил голодовку в ШИЗО Заключенный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в ШИЗО

Москва3 авг Вести.Пожизненно осужденный бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области, объявил голодовку. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трубникова.

По словам защитника, голодовка началась 1 августа. Заключенный находится в ШИЗО и не может выходить на работу. Он требует обеспечения нормальных условий для трудовой деятельности.

[Голодовка] объявлена в субботу, 1 августа. На воде только цитирует Дмитрия Трубникова ТАСС

В июне адвокат сообщал, что Арашуков работал в индивидуальном швейном цехе.

Бывший сенатор был задержан в 2019 году, осужден пожизненно в 2022 году за организацию убийств и хищения газа у ПАО "Газпром" на 4,4 миллиарда рублей. Его отец также получил пожизненный срок.