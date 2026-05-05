Москва5 мая Вести.В Рязанской области суд принял решение изменить наказание, вынесенное бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, лишения свободы заменено принудительными работами.

Как сообщили в суде, прошение Маркелова удовлетворено. В законную силу оно не вступило, так как было обжаловано прокуратурой.

Апелляционный суд рассмотрит представление прокурора в мае говорится в сообщении

Маркелов, возглавлявший Марий Эл в 2001-2017 гг., был задержан в апреле 2017 года. В феврале 2021 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 млн рублей по статьям о взяточничестве, превышении должностных полномочий, незаконное приобретении и хранении боеприпасов. Свою вину подсудимый не признал.