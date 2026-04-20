Москва20 апр Вести.Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывший 12-летний срок в колонии, хотел бы вернуться в политику. Об этом он рассказал в интервью изданию 76.ru.

Евгения Урлашова избрали мэром Ярославля в 2012 году. В июле 2013 года его задержали по подозрению в коррупции и арестован. В 2016 году его приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу 60 миллионов рублей за вымогательство и взятки. Экс-чиновник вышел из колонии 30 декабря 2025 года, полностью отбыв срок наказания.

По словам Урлашова, закон разрешает ему работать в коммерческих и бизнес-структурах, но при этом он хотел бы вернуться в политику. Свою политическую программу "демократических перемен и восстановления справедливости в России" он готовил, находясь в заключении.

Есть нюансы: я ее готовил в тюрьме, а когда пришел сюда, появились определенные сложности в экономическом блоке. Доделаю ее и начну презентовать на своих страницах в соцсетях. Возможно, этот проект в какой-то степени станет коммерческим сказал он

Также экс-чиновник отметил, что мог бы возглавить политическую партию, но это гипотетический вариант.